Schwerpunkte

Nürtinger Stadtteilserie: Bunter Häuser-Mix in der Braike

31.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

„Nürtingen ganz nah – Wir kommen zu Ihnen“: Mit unserer Stadtteilserie sind wir am Donnerstag, 2. September, in der Braike zu Besuch und freuen uns auf Gesprächspartner.

Mehrfamilienhäuser (Bild oben) wie an der Ecke Hermann-Löns-Straße/Sudetenstraße gehören ebenso zur Braike wie Reihen-, Doppel- oder Einfamilienhäuser und natürlich ganze Garagenzeilen. Treffpunkt für Familien: der Kindergarten Schmidstraße (links). Fotos: Just

NÜRTINGEN. Wo fängt eigentlich die Braike an? In der Albstraße? Oder erst ab der Schmidstraße? Im Rahmen unserer Stadtteilserie „Nürtingen ganz nah – Wir kommen zu Ihnen“ ist in dieser Woche die Braike an der Reihe. Fast 4000 Menschen – aktuell sind 3877 gemeldet – wohnen in diesem Nürtinger Stadtteil, der sich ab den 1960er-Jahren immer mehr ausdehnte. Alte Fotos in unserer Zeitung belegen, dass das Quartier Richtung Frickenhausen erst in der Nachkriegszeit entwickelt wurde. Vor 62 Jahren, im Sommer 1959, berichtete die Nürtinger Zeitung über ein größeres Richtfest der Siedlungsbau in der Neuffener Straße. Aufgerichtet wurden zwei größere Gebäude für zusammen 36 Familien „aus der Sowjetzone und aus dem Nürtinger Mühlwiesenlager“. Dies war der Anfang eines umfangreichen Bauprogramms in Nürtingen.