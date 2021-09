Schwerpunkte

Nürtinger Stadtteilgespräche: Wir leben gerne in der Braike

03.09.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Beim Stadtteilgespräch im Rahmen unserer Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“ wurde auch Kritik an der Stadt formuliert. Hauptproblem ist die hohe Verkehrsbelastung in der Neuffener Straße.

Die Stadtteil-Gespräche finden bei den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung große Resonanz. Gestern war Redaktionsleiterin Anneliese Lieb in der Braike. Foto: Holzwarth

NÜRTNGEN. Die Rahmenbedingungen hätten besser nicht sein können: Nach tristen Regentagen strahlte gestern die Sonne. Ideale Voraussetzungen für unser Stadtteilgespräch in der Braike im Rahmen unserer Sommerserie „Nürtingen ganz nah – wir kommen zu Ihnen“. Aus allen Richtungen kamen die Bewohner zur Grünanlage am Breiten Weg. Vieles wurde angesprochen. Von der enormen Verkehrsbelastung auf der Neuffener Straße über fehlende Park- und Stellplätze, Stolperfallen auf den Gehwegen, Gefahrenstellen für Radfahrer, die Standorte der Glascontainer, ein fehlender Treffpunkt, der Standort für Tiny-Häuser und die 380-kV-Leitung. Zur Sprache kamen aber auch erfreuliche Aspekte: Die Bürgerinnen und Bürger wohnen gerne in der Braike. Sie schätzen die vorhandene Infrastruktur, die im Vergleich zu anderen Stadtteilen in der Braike noch recht gut sei.