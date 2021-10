Schwerpunkte

Nürtinger Stadtteil Hardt bekommt Ortsentwicklungskonzept

28.10.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die Stadt beantragt beim Verkehrsministerium in Stuttgart einen Zuschuss aus dem Programm „Förderung nachhaltiger Mobilität“. Bürgerbeteiligung erfolgt in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro.

In Hardt geht es um die künftige Entwicklung des Stadtteils. Foto: Just

NÜRTINGEN. Gibt es in Hardt noch weitere Baugebiete oder liegt der Schwerpunkt in Zukunft auf der Bestandssicherung? Besteht Bedarf nach einem Laden oder ist die Nahversorgung durch das Angebot in der Nachbargemeinde abgedeckt? Was muss zur Klimaanpassung unternommen werden? Sollte die Anbindung an die Kernstadt verbessert werden? Diese und viele andere Fragen will das Nürtinger Stadtplanungsamt in naher Zukunft mit den Bürgerinnen und Bürgern von Hardt diskutieren. Nach Neckarhausen, Reudern, Zizishausen und Raidwangen (hier erfolgt der Beschluss im nächsten Jahr) soll jetzt auch für den kleinsten Nürtinger Stadtteil ein Ortsentwicklungskonzept erstellt werden.