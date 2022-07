Schwerpunkte

Nürtinger Stadtkapellen-Dirigent Heidinger wird zum Stadtmusikdirektor

25.07.2022 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Der Dirigent der Stadtkapelle Nürtingen erhält überraschend beim 24. Tattoo-Open-Air-Auftritt vor der Stadthalle eine Ehrung vom Oberbürgermeister. Im Wechsel mit der Brass Band B10 begeistern die Musiker wieder einmal das Publikum.

Die befreundeten Musiker der Brass Band B10 aus dem Filstal unter Leitung von Dominik Wagner wechselten sich mit den Nürtingern ab.

NÜRTINGEN. Bereits mit ihrem Auftaktstück demonstrierte die Stadtkapelle Nürtingen am Samstag eindrucksvoll, was die Zuhörer vom noch folgenden kostenlosen Konzertabend erwarten durften: kraftvoll und episch erklang Sven van Calsters „Music without Borders“ und umhüllte den Vorplatz der Stadthalle K3N gänzlich. Bis in die hintersten Reihen waren sämtliche Tische und Bänke mit den zahlreichen Zuschauern besetzt, sodass manch einer kurzerhand auf das Klettergerüst am Spielplatz auswich, um noch einen Blick auf die Musiker zu erhaschen.