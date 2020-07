PLOCHINGEN (pm). Das Regierungspräsidium Stuttgart führt an der L 1201 in der Ortsdurchfahrt Stumpenhof bei Plochingen eine Fahrbahnsanierung auf einer Länge von 1,1 Kilometern in drei Bauabschnitten durch. Dabei wird die L 1201 zwischen dem Kreisverkehr Stumpenhof Süd und dem Ortsausgang…

Mehr