Nürtinger SPD verleiht "Ei der Heckschnärre" an Bürgerinitiative

28.02.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Die Nürtinger SPD verlieh das „Ei der Heckschnärre“ am Aschermittwoch an die Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“

Was engagierte Bürger in Sachen Stadtentwicklung erreichen können und mit welchen Erschwernissen sie dabei zum Teil konfrontiert werden, darum ging es am Mittwochabend in der Kreuzkirche. Der SPD-Ortsverband verlieh Dieter Braunmüller und Fritz Eisele stellvertretend für die Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ das „Ei der Heckschnärre“.

Dieter Braunmüller (links) und Fritz Eisele nehmen von Hans-Wolfgang Wetzel (Zweiter von rechts) und Bärbel Kehl-Maurer das „Ei der Heckschnärre“ nebst Verleihungsurkunde entgegen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Das „Ei der Heckschnärre“ wurde am Aschermittwoch zum 36. Mal verliehen. Der Verleihungsurkunde kann man entnehmen, dass die Nürtinger SPD damit das Engagement der Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ würdige. Diese habe mit Erfolg verhindert, dass „ein großer Hotelkomplex den wertvollen Uferbereich am Neckar verschandle“.