Nürtinger SPD verleiht Ei der Heckschärre an das Roßdorf-Lädle

19.02.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Nürtinger SPD-Ortsverband würdigt Engagement für einen genossenschaftlichen Lebensmittel-Nahversorger im Stadtteil

Das „Ei der Heckschnärre“ verleiht der SPD-Ortsverband Nürtingen immer am Aschermittwoch, diesmal jedoch unter besonderen Vorzeichen. Die Beteiligten fanden sich ohne Publikum im Kleinen Saal der Stadthalle K3N zusammen, die Veranstaltung wurde via Internet übertragen. Der Preis ging dieses Jahr an das genossenschaftliche Roßdorf-Lädle.

In Vertretung für das Roßdorf-Lädle nahmen (von links) Herwig Czernoch, Irmgard Schwend und Olaf Hess die Würdigung entgegen und erläuterten im Gespräch mit (von rechts) Bürgermeisterin Annette Bürkner und der SPD-Vorsitzenden Bärbel Kehl-Maurer die Initiative. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Bärbel Kehl-Maurer und Wolfgang Wetzel vom SPD-Ortsverband begrüßten Herwig Czernoch, Irmgard Schwend und Olaf Hess vom Roßdorf-Lädle und Nürtingens Bürgermeisterin Annette Bürkner zu einer Gesprächsrunde bei der 37. Preisverleihung. Man würdige das Engagement von Menschen für ein friedliches und soziales Miteinander, für Kunst und Kultur und für die Natur, so die Ortsverbandsvorsitzende Kehl-Maurer.