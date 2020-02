Nürtinger Schulreport Teil 6: Heile Welt in der Mörikeschule

29.02.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

In der Grund- und Werkrealschule herrschen andere Verhältnisse als in anderen Nürtinger Schulen

Für die bisher erschienenen Teile unseres Schulreports haben wir Schulen besucht, in denen die Mängellisten lang sind. Doch es gibt auch Schulen in der Stadt, in denen sich in den vergangenen Jahren viel getan hat. Eine davon ist die Mörikeschule in der Innenstadt.

NÜRTINGEN. Als wir an der Mörikeschule nach einem Termin für unseren Schulbesuch fragen, ist Rektorin Viola Berlin etwas überrascht: „Bei uns läuft eigentlich alles gut.“ Aber auch das wollen wir zeigen: Dass sich in den vergangenen Jahren auch etwas bewegt hat in der Nürtinger Schullandschaft.

Nachdem wir in einigen Schulen bereits zum Teil erschreckende Zustände gesehen hatten, bietet sich uns in der Grund- und Werkrealschule ein komplett anderes Bild. „Bei uns kommen viele Bausteine zusammen, die sich gut entwickelt haben“, erklärt Rektorin Berlin die gute Situation.