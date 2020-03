Nürtinger Schüler stellen aus

Die Schülergenossenschaften der Volksbank Kirchheim-Nürtingen präsentieren noch bis Ende März das ganze Spektrum ihrer Produkte und Dienstleistungen in den Schaufenstern der Nürtinger Hauptstelle. Schülergenossenschaften sind von Schülern geführte und genossenschaftlich organisierte Unternehmen, die ihre Produkte in Eigenregie produzieren und vertreiben. Unterstützt werden die Jungunternehmer von Mitarbeitern der Volksbank sowie Lehrern. Unter dem Motto „Groß rauskommen“ zeigen die drei Schülerfirmen TeckStil des Schlossgymnasiums Kirchheim, die PHG Elefanten des Peter-Härtling-Gymnasiums Nürtingen und die Schäffles der Albert-Schäffle-Schule Nürtingen ihr ganzes Können.

Die PHG Elefanten sind im Januar 2017 mit dem Vertrieb von sogenannten Bottle-Gags und dem Verkauf von Schulmaterialien an den Start gegangen. Die Schäffles sind mit selbst entworfener Schulkleidung erfolgreich. Darüber hinaus verkaufen die jungen Unternehmer Früchtebecher in Gläsern an der Albert-Schäffle-Schule und bieten diese auch für Unternehmen an. Mit der Ausstellung „Groß rauskommen“ gibt die Volksbank ihren Schülergenossenschaften die Gelegenheit, ihre Produkte und Services der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Mehr Informationen gibt es unter www.vbkint.de/schuelergeno. pm