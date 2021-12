Schwerpunkte

Nürtinger Scholl-Realschule: Schüler geben Parkplatzkonzert

10.12.2021

Nachdem bereits im letzten Jahr das traditionelle Weihnachtskonzert der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürtingen wegen Corona abgesagt werden musste, mussten die Kolleginnen und Kollegen des Musikprofils auch dieses Jahr kreativ werden. So spielte die Bläserklasse unter der Leitung von Anke Bader jüngst in einem Autokonzert auf dem Parkplatz der Realschulen der Schulgemeinde weihnachtliche Lieder. Die zahlreichen zuhörenden Eltern kamen coronakonform mit Punsch und Weihnachtsgebäck im Auto sitzend in vorweihnachtliche Stimmung – und die Schülerinnen und Schüler ernteten verdienten Beifall mit lautem Hupen. gsr Foto: gsr