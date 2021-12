Schwerpunkte

Nürtinger Revierförster Richard Höhn an seinem Lieblingsplatz

28.12.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Kurz bevor der langjährige Nürtinger Revierförster Richard Höhn sich in den Ruhestand verabschiedet, zeigte er noch seinen Lieblingsplatz im Stadtwald – gut versteckt im Tiefenbachtal.

Richard Höhn an seinem Lieblingsort im Nürtinger Stadtwald. Fotos: Just

NÜRTINGEN. „Da vorne ist es, in der Klinge“, sagt Richard Höhn und stellt den VW-Pritschenwagen am Wegesrand ab. Wir halten hoch über dem Tiefenbachtal in der Abteilung „Rutsch“. Im nasskalten Winternebel ist die Talsohle mit dem namensgebenden Bach nur zu erahnen.