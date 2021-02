Schwerpunkte

Nürtinger Polizeirevier wird runderneuert

17.02.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Noch bis zum November wird das ganze Gebäude außen und innen grundlegend saniert und auf den neuesten Stand gebracht

Derzeit steht am Nürtinger Polizeirevier in der Europastraße ein Gerüst. Das Gebäude wird gerade innen und außen einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Die Kosten von 4,2 Millionen Euro trägt das Land Baden-Württemberg.

Das Nürtinger Polizeirevier bekommt neue Fenster und eine neue Fassade. Foto: Just

NÜRTINGEN. Auskunft über das, was alles gemacht wird, gibt das Amt Ludwigsburg vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Dieser ertüchtigt das Polizeirevier in der Europastraße 34. „Wie so oft ist der Brandschutz ein Thema, zudem soll das Gebäude technisch und energetisch verbessert werden. Die Arbeiten finden vor allem im Hauptgebäude und im Anbau statt.“