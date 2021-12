Schwerpunkte

Nürtinger Parc-Fitnesscenter spendet an Verein Anna

31.12.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Einen Scheck über 1000 Euro überreichten Harry Schumacher und Thomas Schwickert, Inhaber und Geschäftsführer des Parc-Fitnesscenters, an Bärbel Schweizer vom Verein Anna. Das Nürtinger Fitnesscenter spendet jedes Jahr für einen guten Zweck. Der Verein Anna, der krebskranke Kinder und deren Familie begleitet, wurde schon mehrfach bedacht. „Wir können das Geld sehr gut gebrauchen“, sagte Schweizer, denn neben der mobilen Kunsttherapie für Geschwisterkinder – derzeit werden 100 betroffene Familien betreut – gibt es Reittherapie, Trauerbegleitung und Angebote für Eltern. Leider, so die Anna-Vorsitzende, könne im Haus in Aich coronabedingt jeweils nur eine Familie betreut werden. „Der Austausch wird von Familien und Betreuern schmerzlich vermisst.“ Unser Foto zeigt von links Thomas Schwickert, Studioleiterin Jacqueline Schumacher, Bärbel Schweizer und Harry Schumacher. ali Foto: Lieb