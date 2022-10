Schwerpunkte

Nürtinger Ortschaften stellen Anträge zum Haushalt

25.10.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Im Nürtinger Gemeinderat brachten die Ortsvorstände ihre Anträge zum kommenden Haushaltsjahr ein. Auch auf bereits begonnene Maßnahmen wurde eingegangen.

NÜRTINGEN. In der letzten Sitzung des Nürtinger Gemeinderats waren die Fraktionen am Zug, Stellung zum Haushaltsentwurf der Verwaltung zu beziehen. Dabei brachten auch die Ortschaften ihre Wünsche und Anträge ein.

Die Zizishäuser Ortsvorsteherin Bettina Schöllhorn machte zunächst deutlich, was bereits auf den Weg gebracht ist und nannte dabei als großes Thema für den Ort den technischen Hochwasserschutz. Auch in Sachen Mobilität tue sich etwas, Beispiele seien aktuell die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle Inselbad, nächstes Jahr sei die Haltestelle in der Unterensinger Straße dran. Abstellanlagen für Fahrräder seien gemeinsam mit dem Nürtinger Radbeauftragten geplant und größtenteils aufgestellt worden. Wünschenswert und wichtig sei aus Sicht des Ortschaftsrats eine Beleuchtung in den „Hochwiesen“, die dem Naturschutz und den Sicherheitsbedürfnissen von Radfahrern und Fußgängern gleichermaßen Rechnung trage.

Empore der Inselhalle soll für kleinere Gruppen nutzbar gemacht werden