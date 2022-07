Schwerpunkte

Nürtinger Omnibusbahnhof bleibt am alten Platz

28.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Grundstückstausch mit dem Besitzer von Gleis 13 kommt nicht zustande. Auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände ist Wohnen und Gewerbe samt Parkhaus geplant. Für den Hochschulcampus in der Innenstadt hat das Land kein Geld.

Vor Jahren hat es die Stadt vergeigt, das Güterbahnhofsgelände (Bild) zu kaufen. Ein Stuttgarter Investor bot damals mehr. Jetzt sind auch alle Bemühungen gescheitert, den Geschäftsführer der Objektgesellschaft Neue Weinsteige zu einem Grundstückstausch zu bewegen: Auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof wird kein ZOB gebaut. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Stadt muss ihre Pläne, den zentralen Omnibusbahnhof auf das ehemalige Güterbahnhof-Areal zu verlegen, begraben. Der beabsichtigte Grundstückstausch mit der Objektgesellschaft Neue Weinsteige kommt nicht zustande. Für die Stadt heißt dies: Neugestaltung des Omnibusbahnhofs an der bisherigen Stelle. Die Stuttgarter Objektgesellschaft – Geschäftsführer ist Sandro Camilli – will auf Gleis 13 Wohnen, Gewerbe und einen sogenannten „Mobility Hub“, also ein Parkhaus beziehungsweise eine Mobilitätszentrale für unterschiedliche Fortbewegungsmittel (vom Auto bis zum E-Scooter), realisieren. Bevor die Objektgesellschaft Neue Weinsteige Pläne schmieden kann, muss die Stadt zunächst Baurecht schaffen und die Rahmenbedingungen festklopfen.