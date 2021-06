Schwerpunkte

Nürtinger OGV wegen Vereinsgrundstück vor Gericht

19.06.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Das Stuttgarter Landgericht hat sich mit dem verkauften Grundstück des Nürtinger Obst- und Gartenbauvereins befasst

Der verstorbene ehemalige Vorsitzende des Nürtinger Obst- und Gartenbauvereins hat das Vereinsgrundstück an seine Tochter verkauft. Der neue Vereinsvorstand ist damit nicht einverstanden und beschritt den Rechtsweg. Beim Landgerichts-Termin in Stuttgart fällte Richter Dr. Ottmann am Freitagnachmittag noch keine Entscheidung. Er setzt auf eine gütliche Einigung.

Dieses Grundstück im Tiefenbachtal ist Gegenstand des Streites. Archiv-Foto: Just

STUTTGART/NÜRTINGEN. Der langjährige ehemalige Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins hatte zusammen mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, die inzwischen auch nicht mehr im Verein tätig sind, das im Eigentum des Vereins stehende Grundstück Im äußeren Bogen im Tiefenbachtal am 14. Oktober 2019 an seine Tochter verkauft, ohne die anderen Vereinsmitglieder darüber zu informieren. Die erfuhren davon erst drei Monate später, am 31. Januar 2020 beiläufig bei der Jahreshauptversammlung des Vereins. In seinen einleitenden Worten stellte der Vorsitzende Richter am Landgericht, Dr. Ottmann, fest, dass dies in der Versammlung zu „heftigen Diskussionen geführt“ habe. Die Mitglieder hätten schließlich der dreiköpfigen Vorstandschaft die Entlastung verweigert. Später wurde eine Strafanzeige gegen alle drei gestellt, die gegen Geldauflagen inzwischen eingestellt wurde.