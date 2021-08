Schwerpunkte

Nürtinger Ochsenbrunnen sprudelt nicht mehr

11.08.2021 05:30

NÜRTINGEN. Aufmerksamen Besuchern des Nürtinger Schillerplatzes ist in den zurückliegenden Tagen sofort aufgefallen, dass der Ochsenbrunnen nicht mehr sprudelt. Ist die Anlage schon nach so kurzer Zeit wieder defekt? „Es sprudelt tatsächlich momentan kein Wasser“, teilte uns die Städtische Pressestelle mit. Laut Aussage der Stadtwerke gab es in der Stromleitung zum Brunnen einen Kurzschluss, der gestern behoben werden sollte. „Hat alles geklappt, müsste das Wasser heute wieder sprudeln.“ Die Erfrischung also rechtzeitig zur angekündigten Rückkehr des Sommers.

Die Ochsen auf dem Nürtinger Schillerplatz machen Pause: Das Wasser sprudelte in den zurückliegenden Tagen nicht. Foto: Einsele

Ende Oktober letzten Jahres nahmen Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich und der Technische Beigeordnete Andreas Neureuther den rundum erneuerten Ochsenbrunnen wieder in Betrieb. In der abgeänderten Form passt er sehr gut zu der neuen Platzgestaltung. Der Ochsenbrunnen, dessen Entwurf in den 80er-Jahren kontroverse Diskussionen im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit auslöste, der heute aber ganz selbstverständlich zum Stadtbild gehört, fügt sich ohne die Einfassung (der Künstler stimmte der Veränderung zu) noch besser in die Platzgestaltung ein. Erfreulich ist, dass der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor den Ferien der Erweiterung der Fußgängerzone in Richtung östliche Kirchstraße zugestimmt hat. ali