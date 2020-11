Schwerpunkte

Nürtinger Oberbürgermeister nicht mehr in Quarantäne

10.11.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Corona-Warnapp zwang Nürtinger OB zu pausieren – Schnelltest negativ

NÜRTINGEN. Eigentlich wollte Johannes Fridrich am Sonntag bei der Investitur von Pfarrer Paul Boßler ein Grußwort sprechen und den neuen Pfarrer der Luther-Kirche in der Stadt willkommen heißen. Doch die Corona-Warnapp machte dem Oberbürgermeister einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntagmorgen um 7.38 Uhr signalisierte ihm sein Handy, dass er zwei Begegnungen mit Infizierten hatte. Die lagen allerdings schon sechs Tage zurück. Der OB hatte indes keinerlei Symptome. Den Gottesdienstbesuch im Lutherhof sagte er unverzüglich ab und bat Dekan Waldmann, sein Grußwort zu verlesen. Stattdessen folgte Fridrich der Anweisung der Warnapp und setzte sich unverzüglich mit einem Arzt in Verbindung, der einen Schnelltest machte. Nach kurzer Zeit lag das Ergebnis vor. „Der Test fiel negativ aus“, war Fridrich erleichtert. Die App hat er seit Beginn auf sein Handy geladen. „Ich passe im Alltag höllisch auf“, so der OB. Seine Frau ist schwanger. Das Ehepaar erwartet Anfang März das erste Kind. Schon deshalb ist Vorsicht angesagt, aber auch im Interesse der Mitarbeiter im Rathaus. „Wir hatten in der Kernverwaltung Gott sei Dank noch keinen Corona-Fall“.

Nach dem Ergebnis des Schnelltests ging er am Montag ganz normal seinen Aufgaben im Rathaus nach. „Die Amtsleiterrunde haben wir virtuell gemacht“.

Dass es nach dem Lockdown light Ende November wieder „normal“ weitergeht, kann sich der Oberbürgermeister nicht vorstellen. „Wir müssen ein System finden, wie wir bis April durchhalten.“ Im Rathaus hat er die Sicherheitsinfrastruktur nochmals auf mögliche Verbesserungen unter die Lupe nehmen lassen.