Nürtinger Musiknacht im Doppelpack

18.03.2022 05:30, Von Volker Haussmann

Auch die 25. Auflage der Nürtinger Kultveranstaltung findet coronabedingt in abgespeckter Version statt. Am 13. und 14. Mai gibt’s zwei Musiknächte mit insgesamt neun Bands. Der Vorverkauf hat begonnen.

NÜRTINGEN. Zu den kulturellen Highlights, die man trotz ungewisser Corona-Perspektive nicht missen möchte, gehört die Nürtinger Musiknacht. Und dankenswerterweise hat das Nürtinger Kulturamt auch in Hochzeiten der Pandemie zumindest ein abgespecktes „Musiknächtle“ mit nur drei Bands und sorgsam abgezählten Zuschauern auf die Beine gestellt. Das war im September 2020. Ein Jahr später bei der „Musiknacht light“ waren’s immerhin schon fünf Bands an fünf Locations. Und auch in diesem Jahr müssen Nachtschwärmer und Partygänger nicht auf eine Musiknacht in der „light“-Version verzichten. Tatsächlich sind es diesmal gleich zwei Musiknächte, die mit einem Kracher-Programm aufwarten. Am Freitag und Samstag, 13. und 14. Mai, spielen in Stadthalle und Kreuzkirche jeweils fünf Bands an fünf Locations. Das ist dann, zählt man die letzten beiden Corona-Musiknächte mit, die 25. Auflage des bewährten Publikumserfolgs. Ein bemerkenswertes Jubiläum.