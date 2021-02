Schwerpunkte

Nürtinger Maientag erst wieder 2022

01.02.2021 11:30

Die Traditionsveranstaltung fällt coronabedingt aus

Auch in diesem Jahr wird es keinen Maientag geben. Das teilte die Stadt am Montagvormittag mit.

Der Bändeertanz der Landjugend Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN (nt). Es kommt nicht häufig vor, dass der Nürtinger Maientag abgesagt wird. So gab es zwischen 1609 und 1611 keinen Maientag, als die Pest grassierte. Auch die beiden Weltkriege sorgten für mehrjährige Unterbrechungen. Seit über einem Jahr hat die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben allerdings stark verändert und dafür gesorgt, dass der Nürtinger Maientag im letzten Jahr ebenfalls abgesagt wurde. Große Hoffnungen lagen deshalb darauf, dass das traditionelle Fest der Schulen in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Doch nach wie vor ist an die Durchführung von Veranstaltungen, in denen zahlreiche Menschen auf engem Raum zusammenkommen, kaum zu denken. Schweren Herzens sagt die Stadt daher auch für 2021 den Maientag ab. Neben den Kontaktbeschränkungen war für die Entscheidung maßgebend, dass eine Beteiligung der Schulen dieses Jahr nicht möglich gewesen wäre. So stecken normalerweise die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft jede Menge Herzblut und Engagement in die Vorbereitung des beliebten und farbenfrohen Umzugs durch die Innenstadt. Dies ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht leistbar, denn auch die meisten Schulen sind seit dem 16. Dezember 2020 geschlossen. Insbesondere für die ganz jungen Schülerinnen und Schüler war es eine große Herausforderung, die letzten Wochen zu bewältigen. „Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs an den Grundschulen gilt es in erster Linie, den Unterrichtsalltag wieder einzuüben, das im Home-Schooling Gelernte zu festigen und Versäumtes nachzuholen. Daher können wir uns in diesem Frühjahr nicht an den Vorbereitungen zum Maientag beteiligen. Ein Maientag ohne die Grundschulen ist nicht denkbar – daher schauen wir nach vorne und freuen uns jetzt schon auf den Maientag 2022, wenn sich die Grundschulen wieder voll für „ihren Maientag“ einbringen können“, erläutert Jörg Dehlinger, geschäftsführender Schulleiter der Nürtinger Grund-, Haupt- und Realschulen. Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich bedauert die Absage des Maientags sehr, richtet aber ebenfalls bereits den Blick nach vorne: „Es ist sehr schade, dass der Nürtinger Nationalfeiertag coronabedingt nun schon zum zweiten Mal ausfallen muss. Umso mehr freue ich mich darauf, meinen ersten Maientag dann hoffentlich im Jahr 2022 bei bester Gesundheit mit allen Nürtingerinnen und Nürtingern zusammen zu feiern.“ Da jede Herausforderung auch neue Chancen eröffnet, arbeitet das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz an einer Alternative in Form eines kleinen Sommerrummels auf dem Festplatz im August. „Die Pandemie verlangt vielen von uns eine Menge Disziplin und Geduld ab. Aber wir sind zuversichtlich, dass es auch wieder Zeiten geben wird, in denen wir mit entsprechenden Hygiene- und Sicherheitskonzepten Veranstaltungen wie einen Rummelplatz mit Biergarten organisieren können“, so Amtsleiterin Bärbel Igel-Goll. Sollte es das Infektionsgeschehen und die Corona-Verordnung zulassen, dürfen sich alle Maientags-Freunde daher auf eine etwas kleinere und andere, aber sicherlich nicht weniger unterhaltsame Alternative auf dem Nürtinger Festplatz während der Sommerferienzeit freuen.

