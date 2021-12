Schwerpunkte

Nürtinger Lutherkirche zeigte grünes Licht

14.12.2021 05:30

Die Lutherkirche in Nürtingen zeigte sich in den Nächten am Wochenende in grünem Licht angestrahlt. Die Kirchengemeinde schließt sich damit der Kampagne von Seebrücke und Campact für die Aufnahme von Flüchtlingen an und möchte zeigen, dass es nicht egal sein darf, wie die EU mit schutz- und asylsuchenden Menschen an den Außengrenzen umgeht. „Man lässt keinen Menschen ertrinken, man lässt keinen Menschen verdursten, man lässt keinen Menschen erfrieren oder verhungern“, ergänzt Pfarrer Paul Bosler das zum Sprichwort gewordene Motto der kirchlichen Seenotrettung. Grüne Lichter stehen in den Fenstern von polnischen Häusern und signalisieren, dass dort Geflüchtete vorübergehend unterkommen können und versorgt werden. Am Wochenende, beginnend mit dem Tag der Menschenrechte am vergangenen Freitag, bis zum dritten Advent gab es ein großes Aktionswochenende: Bundesweit leuchteten Kerzen in Fenstern, Gebäude und Kirchen strahlten in Grün. Mit dem grünen Licht richteten Tausende Menschen eine klare Forderung an die neue Bundesregierung, das Leid an der Grenze zu beenden und die Menschen in den Wäldern vor dem Tod zu bewahren. Die Ampel-Koalition müsse die Schutzsuchenden sofort aufnehmen und ihnen ein reguläres Asylverfahren ermöglichen. pm Foto: Just