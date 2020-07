Schwerpunkte

Nürtinger Logopädin gibt Tipps zur besseren Verständlichkit

13.07.2020 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Logopädin Amelie Hauser weiß Rat, wenn der Mund-Nasen-Schutz die Verständigung erschwert

Mund-Nasen-Masken, die von jedermann derzeit in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden müssen, sollen die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Viele Menschen sind jedoch durch die Maske schlecht zu verstehen, die Bedeckung von Mund und Nase dämpft die Sprache, lässt sie häufig verwaschen und vernuschelt klingen.

Logopädin Amelie Hauser trägt in manchen Therapiestunden ein transparentes Visier, damit ihre Patienten genau sehen können, wie die Sprache mit Mund, Lippen und Zunge korrekt gebildet wird. Foto: Weiß

NÜRTINGEN. Da hilft nur eines, weiß Logopädin Amelie Hauser: Langsamer, lauter und deutlicher sprechen. Aber wie macht man das eigentlich? Alltagsmasken, die die Stimme oft dumpf klingen lassen, filtern gut 30 Prozent des Gesprochenen heraus, schätzt Amelie Hauser, die in der Nürtinger Praxis für Ambulante Rehabilitation, Früh- und Entwicklungsförderung von Siegfried Peter Braun als Logopädin arbeitet und Menschen mit Stimm-, Sprach-, Sprech- und Schluckproblemen therapiert: „Unter der Maske kann die Luft nicht so weit entweichen, der Sprachschall und die Stimme haben weniger Möglichkeiten, sich auszubreiten und die Töne können nicht so gut verstärkt werden. Die Maske vermindert aber nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Verständlichkeit. Oft schluckt der Mundschutz Endlaute und statt ‚schwimmen‘ hört man dann nur ‚schwimm‘.“