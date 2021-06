Schwerpunkte

Nürtinger Landschaftsgärtner ausgezeichnet

07.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Max Rayher (links) und Felix Scheu aus Nürtingen sicherten sich den dritten Platz bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften der Landschaftsgärtner in Kirchheim. Die Aufgabe forderte von allen sechs Teams fachliche Höchstleistung und war eine echte Herausforderung. Rayher und Scheu haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Zurecht stolz auf deren Leistung ist Geschäftsführer Albrecht Bühler von der Firma Baum und Garten in Nürtingen, der den Wettbewerb auf den Social-Media-Kanälen des Verbands verfolgte. Ausbilder Alexander Barner war vor Ort und fieberte mit. Sabine Kurtz, Staatssekretärin für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, übernahm zusammen mit Erwin Halter, Vorstand des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, die Preisverleihung. Die gestellte landschaftsgärtnerische Aufgabe forderte den Teilnehmern ein sehr hohes Maß an fachlichen Fähigkeiten und Kenntnissen ab. Es entstanden sechs fast identische kleine Gärten mit einer Natursteinmauer aus Rorschacher Sandstein inklusive einer Sitzauflage aus Holz. Neben fachlichen und handwerklichen Fähigkeiten waren Kreativität und Standortwissen bei der Bepflanzung, Teamfähigkeit und vor allem auch die mentale Belastbarkeit gefordert. pm/Foto: VGL/Sven Falk.