Schwerpunkte

Nürtinger Kunsttage und offene Läden

07.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Stadt und Werbering laden am 25. Oktober zum Shoppen, Bummeln und Schauen ein

Shoppen, Bummeln und Schauen mit Abstand und Hygieneschutz ist am Sonntag, 25. Oktober, in Nürtingen angesagt. „Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, dass Nürtingen eine quicklebendige Stadt ist“, sagt Werbering-Vorsitzender Frank Schweizer. Den verkaufsoffenen Sonntag möchte der Einzelhandel nicht noch einmal streichen.