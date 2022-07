Schwerpunkte

Nürtinger Kulturamt startet Plakat- und Postkartenkampagne

08.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

„Was lässt dein Herz höherschlagen? Dreimal Kirchturm rauf und runter oder… Kultur in Nürtingen“ – so lautet ein Motiv der mehrteiligen Plakat- und Postkartenkampagne des Kulturamts, die am 11. Juli beginnt und an unterschiedlichen Orten in der Stadt zum Schmunzeln anregen soll. „Die Kultur in Nürtingen lebt und sie ist unglaublich vielfältig, das ist die Botschaft“, erläutert Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann. Das breite Kulturangebot mit Konzerten, Ausstellungen, Theater und Kleinkunst, das sich an alle Generationen richtet, öffnet immer wieder neue Erfahrungsräume. Durch die Kampagne soll die Bedeutung und das stets große Engagement der Nürtinger Kulturschaffenden auf humorvolle Weise sichtbar gemacht werden. Für Entdeckungsfreudige gibt es außerdem etwas zu gewinnen: Wer eine Postkarte aus der Kampagnenreihe einsendet oder online an der Verlosung teilnimmt, kann einen Kultur-Gutschein im Wert von 15 Euro gewinnen. Alle Informationen zur Kampagne gibt es unter www.nuertingen.de/kulturinnuertingen. Auf dem Fotos zu sehen sind (von links) Susanne Ackermann, Leiterin des Kulturamts, Bürgermeisterin Annette Bürkner, Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich sowie Jutta Ortelt und Helena Körner vom Kulturamt, die die Motive entwickelten. nt Foto: nt