Nürtinger Kitas schon ab Montag zu

14.03.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Notgruppenbetreuung für bestimmte Elterngruppen

NÜRTINGEN. Die Nachricht erreichte die Eltern gestern kurz vor 12 Uhr: Die Nürtinger Kindertageseinrichtungen sind bereits ab Montag, 16. März, geschlossen. Diese Entscheidung wurde im Nürtinger Rathaus getroffen, noch bevor Ministerpräsident Kretschmann und seine Ministerriege in einer Pressekonferenz in Stuttgart bekannt gaben, dass Schulen und Kindertageseinrichtungen im Land ab Dienstag geschlossen werden.

In Nürtingen werden die Kindertagesstätten ab Montag, 16. März, bis voraussichtlich zu den Osterferien geschlossen. Eingerichtet wird von der Stadt allerdings ein Notbetrieb. Es werden daher Gruppen für Kinder eingerichtet, deren Eltern in medizinischen oder Pflegeberufen, bei der Polizei, Feuerwehr, bei Rettungsdiensten, im Katastrophenbereich, bei pharmazeutischen Einrichtungen oder im Einzelhandel beschäftigt sind.

Dieser Personenkreis, so Sven Singler, der Leiter des Amtes für Bildung, Soziales und Familie der Stadt Nürtingen, gestern in einem Brief an die Eltern, könne seine Kinder wie gewohnt in die Einrichtungen bringen. „Die Erzieherinnen sind vor Ort und sind angehalten zu überprüfen, dass eine Notgruppenbetreuung gerechtfertigt ist“.