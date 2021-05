Schwerpunkte

Nürtinger Kinderärzte sehen Corona-Impfungen als Chance

29.05.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nürtinger Mediziner: Impfungen für Kinder sind Möglichkeit auf einen normalen Alltag – Hohes Interesse an Impfdosen

Ab dem 7. Juni sollen sich in Deutschland auch Kinder von zwölf bis 16 Jahren gegen das Corona-Virus impfen lassen dürfen. Der Plan ist umstritten. Die Nachfrage bei den Nürtinger Kinderärzten ist aber jetzt schon hoch. Wir haben die Mediziner gefragt, was sie von der Impfung für Kinder und Jugendliche halten.

Bald sollen in den Arztpraxen auch Kinder ab zwölf Jahren eine Corona-Impfung bekommen können. Foto: AdobeStock

NÜRTINGEN. Am Freitagmorgen ist es schwierig, telefonisch in der Nürtinger Kinder- und Jugendpraxis von Dr. Klaus Grissinger und Friedrich Franz-Gerstein durchzukommen. Das Interesse von Jugendlichen an einer Corona-Impfung ist ohnehin schon seit Wochen hoch. Nachdem sich Bund und Länder am Donnerstag dafür ausgesprochen haben, dass sich bald auch Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen dürfen, möchten noch mehr Menschen einen Termin.