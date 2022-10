Schwerpunkte

Nürtinger Jugendrat brachte sich im Gemeinderat ein

28.10.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Jugendrat appellierte im Rahmen der Haushaltseinbringung, die Anliegen von Jugendlichen ernst zu nehmen.

NÜRTINGEN. Zum Haushaltsplanentwurf der Nürtinger Stadtverwaltung kam im Gemeinderat auch der Jugendrat der Stadt zu Wort. Dessen Vorsitzende Maya Mathew betonte die Bedeutung der Partizipation für Jugendliche, die jedoch als Haltung begriffen werden müsse, nicht als Alibibeteiligung.

Das gelte gerade auch für den Klimaschutz, gehe es doch um die Zukunft der Jugendlichen. Deshalb begrüße man den neu gegründeten Klimabeirat. Die Stadt müsse eine Vorbildfunktion einnehmen, um Klimaschutz für die Allgemeinheit greifbar zu machen. Auch brauche es Infrastruktur wie Radwege und die Förderung des Stadttickets, Innenstadtbegrünung und Wasserspeicherung, nannte sie Beispiele. „Die Umweltkatastrophen sind mittlerweile nicht mehr weit entfernt, sondern direkt bei uns in Deutschland“, mahnte Maya Mathew.

Jugendliche wachsen in einer Zeit auf, die nicht nur von einer sondern von mehreren Krisen geprägt sei, betonte sie. So gelte es, auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen zu achten, steige doch die psychische Belastung bei vielen. Dazu brauche es auch die Schulsozialarbeit, die nicht nur bei Problemen helfe, sondern auch bei der Persönlichkeitsentfaltung. Damit werde eine gelebte Vielfalt in den Schulen gefördert, die letztlich zu mehr Toleranz innerhalb der Gesellschaft führe.