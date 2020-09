Ministerium fördert das neue Stück „ Himmel über Hölderlin“(pm) Das neue Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ will Kultur in kleinerem Rahmen auch während der Corona-Pandemie möglich machen. Das Grün-geführte Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst will damit der bildenden Kunst, Musik,…

Mehr