Schwerpunkte

Nürtinger Initiative fordert Schnelltests auch für Schulen und Kitas

16.03.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtinger Ehrenamtsinitiative drängt auf zügige Schulungen für Erzieherinnen und Lehrer und mehr Testmaterial

Seit gestern haben die Schulen wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb. Damit steigt die Befürchtung, dass die Inzidenzzahlen auch im Landkreis weiter nach oben gehen. Die Nürtinger Ehrenamtsinitiative, die seit drei Wochen Schnelltests durchführt, drängt auf mehr Tests an Schulen und Kitas und bietet deshalb auch Schulungen für Lehrer und Erzieher an.

Innerhalb von 15 Minuten zeigt es sich, ob der Test positiv oder negativ ist. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Dr. Martin Häberle, unter dessen Federführung die Ehrenamtsinitiative in Nürtingen entstanden ist, macht sich große Sorgen. „Es ist schwer mitanzusehen, dass im Land alles so schleppend läuft.“ Der Nürtinger Arzt kann nicht verstehen, dass die Schnelltests vom Land nicht forciert werden. Er hat sich deshalb an die Leiterin des Esslinger Gesundheitsamtes gewandt. Er verweist auf die Aktivitäten in Nürtingen, wo es seit drei Wochen ein Zentrum für kostenlose Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger gibt. Dreimal wöchentlich bieten die Ärzte im Testzentrum am Obertor in Nürtingen je zwei Stunden Tests an. „Bisher waren es insgesamt knapp 1000 Schnelltests“, so Martin Häberle.