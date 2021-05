Schwerpunkte

Nürtinger Hybrid-Operationssaal mit modernster Technik

28.05.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Neuer Hybrid-Operationssaal in Nürtinger Klinik ermöglicht mit modernster bildgebender Technik Eingriffe auf höchstem Niveau

Seit Ende letzten Jahres sind in der Nürtinger Klinik zwei neue Operationssäle in Betrieb. Einer davon ist ein Hybrid-OP, also eine Einrichtung, die mehrere Funktionen in sich vereint. Der hochmoderne OP-Saal bietet nicht nur die übliche Technik, er ist zudem mit bildgebenden Systemen ausgestattet, die dem Operateur einen detaillierten Einblick in Echtzeit ermöglichen.

Verschiedene bildgebende System im Hybrid-Operationssaal der Nürtinger Klinik ermöglichen während der Operation den Blick auf Gefäße und eingeführte Instrumente. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Hybrid-OP bietet sich vor allem auch für minimalinvasive Eingriffe an, besonders dann, wenn es um feinste Strukturen im menschlichen Körper geht. Deshalb soll er vor allem in der Gefäßchirurgie eingesetzt werden. Seit seiner Amtseinsetzung als Chefarzt im Dezember 2019 baut Dr. Christoph Lutz auf dem Nürtinger Säer die neue Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin auf. Mit seinen Fachkenntnissen, gerade auch zu den neuen Operationsmöglichkeiten, erweitern die Medius-Kliniken in der Trägerschaft des Landkreises Esslingen ihr medizinisches Angebot mit einer Disziplin auf höchstem Niveau.