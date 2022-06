Schwerpunkte

Nürtinger Hölderlinhaus in neuem Glanz

04.06.2022 05:30

NÜRTINGEN. Lange Zeit war das Hölderlinhaus in der Neckarsteige aufgrund der Sanierungsarbeiten von einem Baugerüst umzäunt. Nachdem die Außenarbeiten an der Fassade und dem Dach größtenteils abgeschlossen sind, konnte ein Teil des Gerüstes bereits am Freitag entfernt werden. „Mir persönlich gefällt es sehr gut“, sagte Oberbürgermeister Johannes Fridrich beim Anblick des „neuen“ Hölderlinhauses.

Das Baugerüst am Hölderlinhaus wird entfernt. Foto: Just

Nun gehen die Arbeiten im Inneren des Gebäudes weiter. Die Außenanlagen sollen als letztes auf Vordermann gebracht werden. „Bei der Einweihung werden sie wahrscheinlich noch nicht ganz fertig sein“, so Fridrich. Die feierliche Eröffnung des Hölderlinhauses soll im kommenden Jahr stattfinden. Die Zeit drängt: „Die Fördergelder können nur bis Ende des Jahres abgerufen werden“, so Fridrich. Bisher liege man aber im Zeitplan. mke