Schwerpunkte

Nürtinger HöGy bietet Lernbrücken an

11.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Am HöGy wurde in den Sommerferien versäumter Unterrichtsstoff aufgearbeitet

Am HöGy wurde in den Ferien fleißig Mathe gelernt. Foto: HöGy

NÜRTINGEN (pm). Während offiziell noch Sommerferien sind, wird am Hölderlin-Gymnasium (HöGy) schon fleißig gearbeitet. Grund ist die Corona-Pandemie. Viele Schülerinnen und Schüler konnten während der Schulschließung und der häuslichen Arbeit den Stoff weitaus weniger gut bewältigen als im regulären Unterricht. Um diese Lücken zu schließen und Versäumtes nachzuholen, bot das HöGy im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg eingerichteten Programms „Lernbrücken“ in den letzten zwei Wochen der Sommerferien spezielle Lern- und Förderkurse in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Latein an.