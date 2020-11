Schwerpunkte

Nürtinger Hochschule möchte höheren Frauenanteil

10.11.2020 05:30, Von Gaby Weiss — E-Mail verschicken

Die Gleichstellungsbeauftragte der HfWU plädiert für mehr Frauen in Lehre und Forschung

Während an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) rund 55 Prozent der Studierenden weiblich sind, sind Professorinnen deutlich in der Unterzahl: Von den 132 HfWU-Professuren sind 103 mit Männern und nur 29 mit Frauen besetzt. Angesichts eines Professorinnen-Anteils von nur 22 Prozent klafft hier eine deutliche Lücke.

NÜRTINGEN. Anka Reich ist an der HfWU Professorin für Wirtschaftsrecht und Gleichstellungsbeauftragte. Für sie ist Professorin ein Traumberuf: „Wegen all der Möglichkeiten, die die Aufgabe mit sich bringt, und wegen all der Freiheiten im Vergleich zu einer Tätigkeit in der Wirtschaft. Durch den Kontakt zu jungen Menschen, denen man etwas auf ihrem Weg mitgeben und die man in Bezug auf Themen wie Chancengleichheit und Nachhaltigkeit sensibilisieren kann.“ Für die Juristin, die seit 2016 an der HfWU lehrt, ist es ein Anliegen, mehr Frauen für Lehre und Forschung zu begeistern und ihnen Mut zu machen, sich auf entsprechende Ausschreibungen zu bewerben. „Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung. Lehrende und Forschende bringen ihre Persönlichkeit, ihre Sozialisierung und Haltung in ihre Tätigkeit ein. Die weibliche Sicht auf ein Thema darf daher nicht fehlen. Wir wissen heute, dass Daten von Frauen – zum Beispiel in der medizinischen Forschung oder auch der Produktentwicklung – zu wenig herangezogen werden. Auch Algorithmen werden vergangenheitsbezogen auf der Grundlage vorhandener Daten oftmals männlicher Personen häufig von männlichen Software-Experten entwickelt, was zu einer Benachteiligung von Frauen bei der Kreditvergabe oder in Bewerbungsverfahren geführt hat.“