Schwerpunkte

Nürtinger Hochschule bekommt Luftreiniger gespendet

10.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Das Kirchheimer Unternehmen Keller Lufttechnik hat der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) einen Raumluftreiniger gespendet. Ab sofort ist der historische Stucksaal der Hochschule in der Nürtinger Neckarsteige mit einem „AmbiCube“ ausgestattet. Das Gerät filtert nahezu vollständig alle schädlichen Partikel aus der Luft, darunter Feinstaub, Viren, Pollen, und Milben. Mit einem Volumenstrom bis zu 1000 Kubikmeter können Räume mit einer Grundfläche von 70 Quadratmetern sechsmal in der Stunde gefiltert werden. Das Corona-Virus sorgt dafür, dass auch an der HfWU Hörsäle, Seminar- und Gruppenräume leer stehen. Das gilt auch für den Stucksaal, dessen Entstehungsgeschichte in das 14. Jahrhundert zurückreicht. Normalerweise finden darin Gremiensitzungen und festliche Veranstaltungen statt. „Beides ist derzeit natürlich nicht möglich“, so HfWU-Rektor Professor Andreas Frey. Der Semesterbetrieb läuft nahezu ausschließlich digital. Die Spende des Raumluftreinigers im Wert von 3200 Euro geht auf das direkte Engagement von den Brüdern und Firmeneigentümern Horst und Frank Keller zurück. Horst Keller, der in Nürtingen Betriebswirtschaft studierte, war viele Jahre Mitglied des Hochschulrates und finanzierte Deutschlandstipendien für Studierende. Das Bild zeigt die Übergabe des neuen Luftreinigers mit Heiko Sindlinger von der Firma Keller, Dietmar Schüller von der HfWU, Lars Walter und Dennis Lang (beide Firma Keller). Foto: hfwu