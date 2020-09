Schwerpunkte

Nürtinger Highlander Deuschle bricht Rekorde

11.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtingens stärkster Mann, der CDU-Stadtrat Andreas Deuschle, knackte am vergangenen Sonntag bei den Highlandgames auf dem Sportgelände des SV Hardt gleich zweimal den Weltrekord. Deuschle präsentierte sich bestens vorbereitet bei diesem Wettstreit, der coronabedingt leider ohne Zuschauer ablaufen musste. Nur ein paar „Zaungäste“, die zufällig beim Sonntagsspaziergang am Gelände vorbeikamen, schauten zu. „Es war ein Erlebnis, den tschechischen Topathleten Vladislav Tulacek, eine echte Rakete, auf unserer Anlage im Stadtteil Hardt zu sehen“, zeigte sich Deuschle begeistert. Super lief es auch für den Nürtinger, der zwei Weltrekorde in der Altersklasse Masters 50 aufstellte und zwar in den Wettbewerben Open Stone, wo er 14,82 Meter weit warf, und Braemar Stone (12,31 Meter). „Es war eine tolle Atmosphäre“, schwärmt Andy Deuschle vom freundschaftlichen Miteinander unter allen Athleten. ali/Foto: ntlegtlos