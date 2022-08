Schwerpunkte

Nürtinger Hallenbad öffnet im Sparmodus mit geringeren Temperaturen

23.08.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Stadtwerke als Betreiber der Bäder wollen in Nürtingen mit geringeren Wassertemperaturen und in Zizishausen mit Ölbetrieb insgesamt rund 20 Prozent Gas einsparen. Bei schönem Wetter soll das Freibad länger offen bleiben.

Das Nürtinger Hallenbad wartet mit einer neuen Luftreinigung auf, aber auch mit geringeren Wassertemperaturen. Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Weil ausreichende Gasmengen aus Russland in absehbarer Zeit nicht in Sicht sind und es wohl noch eine ganze Zeit lang dauern wird, bis nachhaltige Alternativen geschaffen sind, richtet sich Deutschland darauf ein, Gas einzusparen. Kommunale Spitzenverbände wie Städte- und Gemeindetag geben Kommunen eine ganze Reihe von Empfehlungen an die Hand und auch die Bundesregierung appelliert an Verbraucher und die öffentliche Hand, den Gasverbrauch zu drosseln. Davon sind Betreiber von Hallenbädern nicht ausgenommen.