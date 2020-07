Schwerpunkte

Nürtinger Gruppe Fridays for Future fordert klimaneutrale Stadt

04.07.2020 05:30

Die Nürtinger Gruppe Fridays for Future machte vor der letzten Sitzung des Nürtinger Gemeinderats mit einer Mahnwache und danach in der Bürgerfragestunde auf ihren zehn Punkte umfassenden Forderungskatalog zu lokalen Projekten für den Klimaschutz aufmerksam. Als Ziel dieser Forderungen formuliert die Gruppe ein klimaneutrales Nürtingen bis zum Jahr 2030. Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich sagte zu, dass der Forderungskatalog Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. Juli sein wird. Die Nürtinger Ortsgruppe bereitet dafür eine weitere Aktion vor. Sie trifft sich im zweiwöchentlichen Rhythmus mittwochs um 18 Uhr bei der Seegrasspinnerei in der Plochinger Straße 14. Man freue sich immer über neue Gesichter, die sich einbringen möchten. ug/Foto: Holzwarth