Schwerpunkte

Nürtinger Grüne wählen ihren Vorstand

09.08.2022 05:30

NÜRTINGEN. Kürzlich trafen sich die Nürtinger Grünen zu einer Mitgliederversammlung, um unter anderem einen neuen Vorstand zu wählen. Neben langjährig bewährten Kräften wie Hildegard Biermann-Mannsfeld, Jochen Braunmüller und Michael Jäger traten auch junge Nachwuchskräfte wie Clara Schweizer und Janine Bader an. Clara Schweizer, 19 Jahre alt, ist Jugendgemeinderätin sowie Mitorganisatorin von Fridays for Future und hatte in diesem Februar die Ehre, bei der Bundespräsidentenwahl in Berlin als eine der Jüngsten mit dabei zu sein. Weitere neu gewählte Vorstandsmitglieder sind Eckhard Behnke und Ulrich von der Dellen als Kassierer. „Mit unserem neuen Vorstand können wir alle Generationen von jung bis alt abdecken“, freut sich Jochen Braunmüller, wiedergewähltes Vorstandsmitglied des Grünen-Ortsverbands.

Neben den Vorstandswahlen gab Joachim Haas, Leiter des Sozialamtes Reutlingen und Mitglied des Grünen-Ortsverbands in Nürtingen, einen Einblick in aktuelle sozialpolitische Herausforderungen. Insbesondere die personelle Situation in den Kitas sei dramatisch. Wichtig sei es, konsequent den eigenen Nachwuchs selbst auszubilden und mit attraktiven Angeboten möglichst an den eigenen Träger zu binden. Zum Abschluss dankte Jochen Braunmüller den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Olivia von der Dellen, Juliane Althoff, Jannik Baltes, Christian Gude sowie David Homola für ihre engagierte Arbeit in den letzten zwei Jahren.