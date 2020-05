Schwerpunkte

Nürtinger Gottesdienste zu Himmelfahrt

22.05.2020 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

An der Stadtkirche, im Lutherhof und an der Versöhnungskirche wurde gefeiert

Gemeinsam und doch auf Abstand hört die Gemeinde Kantor Hanzo Kim zu Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. 39 Tage nach Ostersonntag feiern die Christen mit Christi Himmelfahrt die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes in den Himmel. In den letzten Jahren lud der evangelische Kirchenbezirk Nürtingen hierzu zu einem großen gemeinsamen Gottesdienst auf dem Ersberg ein. Doch, „Bei so vielen Besuchern wäre das Einhalten vom Abstand schwierig geworden“, erklärt Pfarrer Markus Lautenschlager vor der Stadtkirche. Dies müsse man in Zeiten von Corona aber sicherstellen, um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren.