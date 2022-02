Schwerpunkte

Nürtinger Gemeinderäte packen bei Pflanzaktion mit an

24.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mit der Waldprämie, einem Zuschuss aus dem Bundeskonjunkturpaket, forstet die Stadt Nürtingen in Abstimmung mit dem Kreisforstamt im kommenden Herbst eine Wiesenfläche am Waldrand im Oberensinger Gewann Aichhalde auf.

NÜRTINGEN. Zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern gab es im letzten Jahr ein Konjunkturprogramm, das der Bund aufgelegt hatte. Für diesen Fördertopf bewarb sich auch die Stadt Nürtingen und erhielt 127 000 Euro. Geld, das jetzt in die Aufforstung im Gewann Aichhalde in Oberensingen investiert wird. Welche Bäume im Herbst gepflanzt werden, darüber informierte Bernd Schwartz, der Leiter des Amtes für Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Bürgerbeteiligung, in der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses und lud die Kommunalpolitiker gleich ein, bei der Pflanzaktion mit anzupacken.

Den Zuschussbescheid brachte im letzten Sommer – kurz vor der Bundestagswahl – der parlamentarische Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium Hans-Joachim Fuchtel persönlich in Nürtingen vorbei. Fuchtel (CDU) musste sein Amt nach der Wahl abgeben – den Zuschuss bekommt Nürtingen trotzdem.