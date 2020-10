Schwerpunkte

Nürtinger Gastronomie rüstet sich für den Corona-Winter

10.10.2020 05:30, Von Philip Sandrock und Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Corona-Angst: Nürtinger Wirte befürchten in der kalten Jahreszeit einen starken Einbruch der Gästezahlen. Heizpilze bleiben in Nürtingen weiterhin verboten.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen die Gastronomiebranche besonders hart. Besorgt blicken viele Gastronomen dem Winter entgegen. Die am Donnerstag verhängten Beschränkungen für den Kreis Esslingen verschärfen die Situation.

Um den Wirten zu helfen, wurden gasbetriebene Heizpilze in vielen Städten erlaubt. In Nürtingen bleiben sie verboten. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Am Donnerstagnachmittag steht das Telefon im Schlachthofbräu nicht still. Gerade hat Geschäftsführer Roland Buxbaum erfahren, dass an Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen nicht mehr als 25 Besucher teilnehmen dürfen. „Es stehen Konfirmationen an. Da haben wir Reservierungen mit 30 bis 35 Leuten“, sagt Buxbaum: „Wir rufen jetzt die Menschen an und sagen ihnen, dass sie Leute ausladen müssen.“ Ganz zu schweigen von den Betriebsfeiern, die stattfinden sollen. „Das erinnert alles an die Anfangszeit von Corona. Es geht wieder von vorne los“, befürchtet Buxbaum.