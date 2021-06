Schwerpunkte

Nürtinger Gastro bereitet sich auf Fußball-EM vor

09.06.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Nürtinger Wirte möchten im Rahmen der Möglichkeiten EM-Spiele zeigen – Stadt erteilt Genehmigung für Fernseher draußen

Die Corona-Lockerungen für die Gastronomie kommen pünktlich zum Start der Fußball-EM. Wirte möchten die Spiele in ihren Kneipen und Biergärten zeigen, doch gibt es einiges zu beachten.

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Public Viewing wie hier zur Fußball-WM 2014 wird es dieses Jahr zwar nicht geben, daheim bleiben muss man aber nicht. Archiv-Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Keine Testpflicht mehr, Sperrstunde erst um 1 Uhr morgens – kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft am Freitag fühlt sich ein Besuch in Bars und Restaurants fast wieder wie früher an. Damit Fußball-Fans auf ihre Kosten kommen, erlaubt die Stadt Nürtingen den Gastronomen nun auch das Aufstellen von Fernsehgeräten auf Sondernutzungsflächen – unter bestimmten Voraussetzungen: Es dürfen nicht mehr als drei Fernseher aufgebaut werden. Spätestens eine Viertelstunde nach Schlusspfiff müssen die Geräte aus sein. Außerdem dürfen nicht mehr Gäste zugelassen werden, als Sitzplätze vorhanden sind. Auch dürfen keine zusätzlichen Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.