Nürtinger Fritz-Ruoff-Schule holt Bronze

24.06.2022 17:27, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Es hat nicht ganz zum Sieg gereicht. Aber der Erfolg der berufsbildenden Schule aus Nürtingen kann sich mehr als sehen lassen. Sie hat den dritten Platz bei einem bundesweiten Klimaschutz-Wettbewerb gewonnen.

Dritter Sieger: Staatssekretär Patrick Graichen (Zweiter von links) überreichte der Gruppe der Fritz-Ruoff-Schule (graue T-Shirts) den Preis. Foto: co2online/Fuchs

NÜRTINGEN. Es war ein großer Empfang in Berlin – mittendrin vier Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin der Fritz-Ruoff-Schule. Gefeiert wurden am Freitag im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 17 Schulen für ihre Klimaschutzprojekte. Ganz vorne dabei der württembergische Landessieger, die Fritz-Ruoff-Schule, die am Ende auf dem Bronze-Rang landete. Die berufsbildende Schule aus Nürtingen erhielt bei der finalen Online-Abstimmung unter den 16 Landessiegern aus ganz Deutschland die drittmeisten Stimmen.