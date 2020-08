Schwerpunkte

Nürtinger Freizeittipps: Dem Körper im Galgenbergpark etwas Gutes tun

28.08.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nürtinger Freizeittipps: Mit Yoga, Pilates und Taiji Quan im Galgenbergpark unter freiem Himmel entspannen

Für Urlauber, die lieber die Ferien zu Hause verbringen, hat Andrea Vöhringer vom Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Klimaschutz der Stadt Nürtingen Freizeitaktivitäten rund um Nürtingen zusammengestellt. Im vierten von sechs wöchentlich erscheinenden „Nürtinger Freizeittipps“ liegt der Fokus auf körperlicher Betätigung im Galgenbergpark.

Wohltuend für Körper und Seele: Yoga unter freiem Himmel. Foto: nt

NÜRTINGEN (nt). Wer derzeit am Freitagabend im Galgenbergpark unterwegs ist, hat vielleicht schon fleißige Sportler und Sportlerinnen beim Yoga, Pilates oder Taiji gesehen. Verschiedene Trainerinnen bieten während der Sommerferien Trendsportarten auf der obersten Lichtung an. Auch das kommende Herbst-/ Winterprogramm der Volkshochschule bietet zahlreiche Kurse zu den genannten Sportarten an.