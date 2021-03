Schwerpunkte

Nürtinger Freibad bleibt vorerst noch zu

30.03.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die steigenden Corona-Inzidenzzahlen im Kreis stehen den Bemühungen der Stadtwerke um eine frühere Öffnung im Weg

Viele Schwimmer jubelten, als sie vor Wochen von der Absicht der Stadtwerke Nürtingen hörten, das Freibad in diesem Jahr früher zu öffnen. „Wir waren im Februar noch optimistisch und wollten unser Freibad im April aufmachen“, sagt Stadtwerke-Chef Volkmar Klaußer. Corona durchkreuzte die Pläne: Jetzt muss man abwarten, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln.

Startklar für den Saisonbeginn: Die Vorbereitungen im Freibad sind abgeschlossen. Sobald die Inzidenzzahlen wieder sinken, wird das Wasser in den Becken aufgeheizt. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Mit dem Lockdown im letzten Jahr mussten auch die Hallenbäder schließen. Bittere Zeiten für Schwimmer, aber auch für Vereine, die Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene anbieten. Quasi als Entschädigung für alle Schwimmbegeisterten wollten die Stadtwerke die Freibad-Saison vorziehen und das Bad am Galgenberg, zumindest den Schwimmer-Bereich, bereits am 3. April öffnen. Das Wetter spielte mit: Die Temperaturen stiegen in den zurückliegenden Tagen. Doch die Inzidenzzahlen im Kreis stehen einem Lockdown light und damit einer Öffnung des Nürtinger Freibades im Weg.