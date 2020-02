Nürtinger Frauentage spiegeln Vielfalt

26.02.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

Zum Auftakt am 2. März erzählen türkische Frauen im Martin-Luther-Hof ihre Verfolgungs- und Fluchtgeschichten

An engagierten Frauen ist in Nürtingen kein Mangel. Ihnen ist es zu verdanken, dass in der Stadt am Neckar seit vielen Jahren der Internationale Frauentag gefeiert wird. Und um diesen besonderen Tag gruppieren sich in diesem Jahr wieder die Nürtinger Frauentage mit einem vielfältigen Programm.