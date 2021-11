Schwerpunkte

Nürtinger Feuerwehrjugend: Zwölf Stunden im Dauerdienst

06.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Jugendfeuerwehren simulierten einen Tag lang die Arbeit einer Berufsfeuerwehr.

In den Streuobstwiesen im Enzenhardt brannte es – zur Übung. Foto: pm

NÜRTINGEN. Am vergangenen Samstag veranstaltete die Jugendfeuerwehr Nürtingen einen Zwölf-Stunden-Berufsfeuerwehrtag. Die drei Abteilungen Raidwangen, Neckarhausen und Stadtmitte traten gemeinsam am Samstagmorgen um 8 Uhr am Feuerwehrmagazin Nürtingen zum Schichtbeginn an. Um circa 9 Uhr wurde der Frühsport durch den Alarmgong unterbrochen. Alle 22 Jugendliche besetzten die Fahrzeuge und der gesamte Löschzug rückte zu einem Brand auf einer Wiese im Enzenhardt aus.