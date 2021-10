Schwerpunkte

Nürtinger Feierabendradler feiern 25-jähriges Jubiläum

01.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Auf dem Parkplatz der Firma Heller trafen sich die Feierabendradler, um das 25-jährige Bestehen zu feiern. Foto: mke

NÜRTINGEN. Lange Zeit durften sich die Feierabendradler pandemiebedingt nicht zu ihren Radtouren treffen. Auch musste die Jubiläumstour zum 25-jährigen Bestehen der Gruppe im vergangenen Jahr abgesagt werden. Diese besondere Tour konnte nun am Donnerstagabend nachgeholt werden. Unter den 15 Teilnehmern war auch Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich – natürlich samt Drahtesel. „Vor 25 Jahren hat noch niemand über den Klimaschutz gesprochen und da hat sich diese Truppe schon zum Fahrradfahren getroffen. Dass man bereits seit so langer Zeit zusammenkommt, ist schon etwas Besonderes“, so der Oberbürgermeister. Wie immer starteten die Feierabendradler in zwei Gruppen. „Eine fährt eine etwas kürzere Strecke“, erklärte ein Teilnehmer. Oberbürgermeister Fridrich gab zu, bei dieser Gruppe dabei zu sein. „Ich bin nicht ganz in Form“, so der OB lächelnd. Die Einkehr im Gasthaus Linde hatten sich am Ende aber alle Teilnehmer redlich verdient. mke