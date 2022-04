Schwerpunkte

Nürtinger Erfolgsmodell für den zweiten Bildungsweg an der Albert-Schäffle-Schule

Seit 30 Jahren gibt es das Berufskolleg Fachhochschulreife (BKFH) an der Nürtinger Albert-Schäffle-Schule.

Die Albert-Schäffle-Schule auf dem Säer Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. In nur einem Jahr bereit für die Fachhochschule? Ein ambitioniertes Ziel. Denn normalerweise ist es notwendig, zwei Jahre lang ein Berufskolleg zu besuchen, um die Fachhochschulreife attestiert zu bekommen. An der Albert-Schäffle-Schule (ASS) gibt es einen schnelleren Weg. Dieser führt über das Berufskolleg Fachhochschulreife (BKFH), das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum an der kaufmännischen Schule auf dem Säer feiert. Bei dieser Schulart können Schüler in nur einem Jahr den zweithöchsten deutschen Schulabschluss erlangen.